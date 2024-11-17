بالمرصاد.. إحباط تهريب 19 كجم قات بجازان وضبْط مواطن يروّجه بمركبته في عسير

أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (19) كيلوجراماً من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وفي عملية أخرى، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، على مواطن؛ لترويجه نبات القات المخدّر مخبأً في مركبة يقودها بمحافظة الفرشة، وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.