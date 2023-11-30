منتدى جازان يسلّط الضوء على قضايا التمويل للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة

وتضمّنت الجلساتُ استعراضَ مبادرات الدعم التمويلي لجذب وزيادة الاستثمارات والنمو في منطقة جازان وفقًا لرؤية المملكة 2030، من قبل صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعي وصندوق التنمية الثقافي، إلى جانب مناقشة التمويل والدعم الفني للمشروعات الناشئة، ودورها في جذب الاستثمار بالمنطقة؛ من خلال المبادرات الحديثة لتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال من قبل بنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.