منتدى جازان يسلّط الضوء على قضايا التمويل للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة

خصّص منتدى جازان للاستثمار 2023، جانبًا من جلساته الحوارية التي عقدت اليوم، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر؛ لمناقشة موضوع التمويل للمشروعات الاستثمارية في الأنشطة الاقتصادية بمنطقة جازان.
جاء ذلك ضمن جلسات اليوم الثاني للمنتدى، التي جرت بمشاركة عدد من المتخصصين، بفندق جراند ميلينيوم بمدينة جيزان.
وتضمّنت الجلساتُ استعراضَ مبادرات الدعم التمويلي لجذب وزيادة الاستثمارات والنمو في منطقة جازان وفقًا لرؤية المملكة 2030، من قبل صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعي وصندوق التنمية الثقافي، إلى جانب مناقشة التمويل والدعم الفني للمشروعات الناشئة، ودورها في جذب الاستثمار بالمنطقة؛ من خلال المبادرات الحديثة لتمويل المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال من قبل بنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واشتملت الجلسات على نقاشات وحوارات مفتوحة بين رجال الأعمال والمستثمرين، وممثلي الشركات، والمسؤولين المشاركين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز ذات العلاقة.