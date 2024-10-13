"أدير العقارية" تطرح أرض "رسيل الرياض" للبيع في المزاد العلني

أعلنت "أدير العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، عن طرح أرض "رسيل الرياض" للبيع في المزاد العلني الذي سُيقام في قاعة أروما للمناسبات والمؤتمرات بتاريخ 28 أكتوبر 2024م
وتوفّر أرض "رسيل الرياض"، فُرصةً استثماريّةً نَموذجيّةً تتألّق بموقعها الاستراتيجيّ في حيّ العوالي جنوب غربيّ الرياض، وامتدادها على مساحةٍ شاسعةٍ تبلغ 64,496.76 مترًا مُربّعًا، ومُجاورتها لكُبرى أحياء جنوب وغرب الرياض أبرزها: العريجاء الغربيّة، الحزم، المروة، الشفاء، ظَهرَة لبَديعة، السويدي، وحي لبن.
كما تتفرد الأرض، بوقوعها على الطريق الدائريّ الغربيّ، وقُربُها من طريق مكّة، ومجاورتها لمجمع سينومي السلام مول التجاري، ذي الموقع الحيويّ الذي يرفع من قيمتها الاستثماريّة، ويزيد من فُرص نجاح أيّ مشروعٍ عقاريٍّ أو تجاريٍّ يُقام عليها.
من جانبه قال، "سليمان الحربي" نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "إن طرح أرض رسيل الرياض للبيع في المزاد العلني يمثل فرصة استثمارية نموذجية، نظرًا لموقعها المميز ومساحتها الشاسعة وإمكانياتها المتعددة". وأكد حرص شركة "أدير العقارية" على توفير الفرص العقارية المتميزة التي تلبي تطلعات المستثمرين وتساهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية. داعيًا نخبة المستثمرين ورجال الأعمال التواقين للاستثمار في العاصمة الرياض؛ إلى المشاركة في هذا المزاد الذي توقع له نجاحًا كبيرًا، وأنه سيشهد حضورًا واسعًا، وتنافسًا مثيرًا يعكس القيمة الحقيقية لهذه الأرض الواعدة،