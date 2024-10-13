"أدير العقارية" تطرح أرض "رسيل الرياض" للبيع في المزاد العلني

من جانبه قال، "سليمان الحربي" نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية: "إن طرح أرض رسيل الرياض للبيع في المزاد العلني يمثل فرصة استثمارية نموذجية، نظرًا لموقعها المميز ومساحتها الشاسعة وإمكانياتها المتعددة". وأكد حرص شركة "أدير العقارية" على توفير الفرص العقارية المتميزة التي تلبي تطلعات المستثمرين وتساهم في تحقيق أهدافهم الاستثمارية. داعيًا نخبة المستثمرين ورجال الأعمال التواقين للاستثمار في العاصمة الرياض؛ إلى المشاركة في هذا المزاد الذي توقع له نجاحًا كبيرًا، وأنه سيشهد حضورًا واسعًا، وتنافسًا مثيرًا يعكس القيمة الحقيقية لهذه الأرض الواعدة،