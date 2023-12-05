زوار مهرجان الوليمة للطعام السعودي ينعشون مبيعات "البليلة التقليدية"

واستدرك قائلًا: غير أن الإرادة والطموح، كانتا -بعد توفيق الله- جسر العبور من هذا المأزق الصعب، فقد كُشفت الغُمَّة بدعم من أسرتي ماديًا ومعنويًا حتى استعدت نشاطي مجددًا، وها أنا ذا أقف محققًا ذاتي في مهرجان الوليمة؛ الذي يعد أحد أبرز عوامل نجاح المشروعات في مجال الأغذية والمشروبات".