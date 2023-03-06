ينضم للتأييد الدولي للمملكة.. رئيس موزمبيق يؤكد دعمه لاستضافة الرياض لإكسبو 2030

أكدت تصريحات رئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي في ختام زيارته إلى المملكة، دعمه لاستضافة الرياض معرض إكسبو الدولي 2030 م، حجم ما تحظى به المملكة من دعم وتأييد دولي، ويأتي ذلك نظير ما تبذله القيادة الرشيدة من جهود كبيرة، لإقامة نسخة استثنائية .