ينضم للتأييد الدولي للمملكة.. رئيس موزمبيق يؤكد دعمه لاستضافة الرياض لإكسبو 2030

أكدت تصريحات رئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي في ختام زيارته إلى المملكة، دعمه لاستضافة الرياض معرض إكسبو الدولي 2030 م، حجم ما تحظى به المملكة من دعم وتأييد دولي، ويأتي ذلك نظير ما تبذله القيادة الرشيدة من جهود كبيرة، لإقامة نسخة استثنائية .
وتفصيلاً تجهز المملكة خططاً طموحة لاستضافة هذا الحدث العالمي، من بينها بناء واحدة من أكبر شبكات النقل العام في العالم، وإنشاء مساحة خضراء، وزراعة 15 مليون شجرة، وتحويل شوارع الرياض إلى أعمال فنية .
وتعتبر الميزانية الموضوعة لبناء موقع إكسبو بقيمة ثمانية مليارات دولار قليلة ، مقارنة باستثمارات البناء الحالية البالغة 400 مليار دولار في المدينة التي يصل عدد سكانها إلى ثمانية ملايين نسمة، وفقاً لما ذكره رئيس الهيئة الملكية للرياض فهد الرشيد على هامش مؤتمر دافوس .
وأشار إلى بناء أكبر شبكة مواصلات في العالم وأكبر مطار في العالم، كما يجري إنشاء أكثر من 30 مشروعاً ضخماً حالياً، وبالتالي فإن المدينة تشبه خلية نحل للنشاط الاقتصادي .
ويتزامن إقامة إكسبو 2030 مع عام تحقيق الرؤية السعودية 2030 لمستهدفاتها الوطنية والدولية في التنمية والريادة، وهي الرؤية الطموحة التي أعلن عنها سابقاً سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكانت المملكة قد حظيت بتأييد كبيرة وصل إلى 45 دولة، خلال الـ5 أشهر الأولى التي تلت تقديم طلب الاستضافة في 29 أكتوبر الماضي .
يذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851م، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.