مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُجري عملية معقدة لبناء غضروف الورك لعشرينية وينهي معاناة استمرت 7 سنوات

وأضاف أنه عند وصول المراجعة والاستماع لشكواها الطبية والاطلاع على تاريخها المرضي وفحصها سريرياً، تبين أنها عانت طوال السنوات الماضية من محدودية المشي والحركة نتيجة الآلام الشديدة التي تشعر بها في مفصل الورك، خاصة عند الوقوف لفترات طويلة أو ممارسة الرياضة. إذ تم تشخيصها سابقاً بالصفاق الرياضي والتهاب العضلة الضامة، وعولجت في بادئ الأمر بالعلاج التحفظي والأدوية المسكنة الموضعية، والعلاج الطبيعي في عدة مستشفيات داخل المملكة وخارجها، كما تم تجربة إبر الكورتيزون بالإرشاد الإشعاعي في عدة مناطق حول الورك ولكن دون جدوى.