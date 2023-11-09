وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الأطاولة التاريخي بمنطقة الباحة

وأثنى معاليه خلال الزيارة بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على كل مايقدمه في سبيل العناية ببيوت الله التاريخية بالمملكة

عبر مشروع تطوير المساجد التاريخية والذي كان له الأثر الكبير في الحفاظ على الهوية العمرانية لهذه المساجد، ويمثل فخر واعتزاز أبناء هذه البلاد المباركة بتاريخهم الإسلامي.