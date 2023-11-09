وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الأطاولة التاريخي بمنطقة الباحة

زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له، مسجد الأطاولة التاريخي بالباحة، وذلك ضمن زيارته الحالية للمنطقة وكان في استقباله شيخ قبيلة قريش فهد جابر الحسين وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، واطّلع على مرافقه واستمع لشرح موجز عن تاريخه، والمراحل التي مر بها.
وأثنى معاليه خلال الزيارة بالجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، على كل مايقدمه في سبيل العناية ببيوت الله التاريخية بالمملكة
عبر مشروع تطوير المساجد التاريخية والذي كان له الأثر الكبير في الحفاظ على الهوية العمرانية لهذه المساجد، ويمثل فخر واعتزاز أبناء هذه البلاد المباركة بتاريخهم الإسلامي.
مما يذكر أن مسجد الأطاولة تم تطويره ضمن المرحلة الأولى من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية وتقام الآن فيه الصلوات الخمس ويقع في قرية الأطاولة التي كان يقام فيها سوق ربوع قريش ويعد أكبر المساجد التاريخية بالمملكة.