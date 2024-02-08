بدعوة من المملكة.. اجتماع تشاوري في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

كما شددوا على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، مشددين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لكل عمليات التهجير القسري.