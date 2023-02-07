"نسيج" تستعرض منصة "مداد" السحابية لخدمة مؤسسات التعليم محليًا وعالميًا

وأوضح "العبدالجبار" أن حجم سوق تقنيات التعليم حول العالم يقدر بنحو 404 مليارات دولار بحلول عام 2025 وهو ينمو بنسبة 16.3% سنويًا، بحسب دراسات مؤسسة هولن أي كيو العالمية؛ فيما تشير الدراسات إلى أن تبني الخدمات السحابية في المؤسسات التعليمية ينمو بوتيرة متسارعة جدًا، وتقدر "غارتنر" أن أكثر من 49% من مؤسسات التعليم في العالم هي بصدد الانتقال إلى الخدمات السحابية بحلول عام 2023، وتشكل هذه المؤشرات دافعًا قويًا لمستقبل واعد مع منصة "مداد"؛ حيث إن ما يقارب 30% من مبيعات منصة "مداد" هي خارج المملكة العربية السعودية (في دول مجلس التعاون، والعالم العربي).