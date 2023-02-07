"نسيج" تستعرض منصة "مداد" السحابية لخدمة مؤسسات التعليم محليًا وعالميًا

تشارك شركة "نسيج" للتقنية في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي "ليب 23"، الذي يُعقد على مدى أربعة أيام مُتتالية خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "نحو آفاق جديدة".
وتستعرض "نسيج" -وهي شركة تقنية سعودية رائدة- خلال مشاركتها كراعٍ "برونزي" في "ليب 23"، منصتها السحابية "مداد" التي طوّرتها "نسيج" كمنتج محلي مبتكَر تتطلّع من خلاله لأن يخدم ملايين المستفيدين محليًا وعالميًا، مستهدفةً سوق التعليم والتعلم وإدارة المعرفة؛ إذ تُمكّن منصة "مداد" السحابية الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم العالي والجهات الحكومية والشركات، من مواءمة إجراءاتها الأكاديمية والإدارية والتدريبية مع أحدث التقنيات، ودعم مبادراتها للتحول الرقمي، بما يفسح الطريق للإبداع والابتكار المؤسسي؛ وذلك ضمن منصة متكاملة وعمارة تقنية حديثة عبر خدمة سحابية تدار باستخدام أفضل الممارسات، وتخضع لأعلى معايير الحماية، والموثوقية التشغيلية، وقد دشنت شركة "نسيج" منصة "مداد" بنهاية عام 2021م، ومع نهاية 2022 ضمّت أكثر من 70 مؤسسة، وتخدم اليوم أكثر من 500 ألف طالب وباحث في عدة دول في المنطقة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"نسيج" المهندس عبدالجبار العبدالجبار: إن "نسيج" عملت مع مئات الجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية لسنوات، وما لمسناه من احتياجات حقيقية لتلك المؤسسات والمستفيدين من خدماتها (الطلبة والباحثين)، قادنا إلى تطوير منصات "مداد" السحابية، مستلهمين رؤية المملكة 2030، التي دفعتنا للعمل على تطوير حلول حديثة تنافس أفضل الحلول العالمية، ونحن سعداء بما حققته منصة "مداد" في عامها الأول من ثقة أكثر من 70 مؤسسة محلية وإقليمية، من كبريات المؤسسات التعليمية والثقافية؛ وطموحنا الوصول بمنصات "مداد" إلى الأسواق العالمية في السنوات القريبة المقبلة.
وأوضح "العبدالجبار" أن حجم سوق تقنيات التعليم حول العالم يقدر بنحو 404 مليارات دولار بحلول عام 2025 وهو ينمو بنسبة 16.3% سنويًا، بحسب دراسات مؤسسة هولن أي كيو العالمية؛ فيما تشير الدراسات إلى أن تبني الخدمات السحابية في المؤسسات التعليمية ينمو بوتيرة متسارعة جدًا، وتقدر "غارتنر" أن أكثر من 49% من مؤسسات التعليم في العالم هي بصدد الانتقال إلى الخدمات السحابية بحلول عام 2023، وتشكل هذه المؤشرات دافعًا قويًا لمستقبل واعد مع منصة "مداد"؛ حيث إن ما يقارب 30% من مبيعات منصة "مداد" هي خارج المملكة العربية السعودية (في دول مجلس التعاون، والعالم العربي).
وتأسست "نسيج" عام 1989م، وهي حاليًا شركة مدرجة في سوق تداول الموازي "نمو"، وتعدّ من الشركات التقنية الرائدة إقليميًا في حلول التحول الرقمي، ومنصات الخدمات الإلكترونية، والتي تتميز بالشمولية؛ بحيث تدفع بوتيرة التحول الرقمي لدى عملائها مع تخفيف العبء التقني عليهم، وبما يمكّنهم من تركيـز جهودهم ومواردهم على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، وقد شكّلت مبيعات الأسواق الإقليمية لشركة "نسيج" نحو 41% من إجمالي مبيعاتها لعام 2021.