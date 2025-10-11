مركز الملك سلمان للإغاثة يسير دفعة جديدة من سيارات الإسعاف لمساعدة الشعب السوري

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مقره بمدينة الرياض أمس الأول (10) سيارات إسعاف حديثة مجهزة بكامل التجهيزات اللازمة ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق، مقدمة من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وستسلم إلى وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية.
وبذلك يصبح إجمالي سيارات الإسعاف المقدمة من المملكة العربية السعودية للشعب السوري الشقيق حتى الآن (30) سيارة بكامل تجهيزاتها اللازمة ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي.
يُذكر أن المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري بلغت منذ مطلع هذا العام 2025م، حتى الآن (18) طائرة إغاثية، و(839) شاحنة ضمن الجسرين الإغاثيين الجوي والبري السعوديين، ويبلغ وزن إجمالي الجسرين (14.187) طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، فضلًا عن إجراء (1.738) عملية جراحية ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا، إلى جانب تقديم برامج تدريبية ومبادرات للتمكين الاقتصادي والدعم النفسي.
وتعد هذه المساعدات امتدادًا للدعم المتواصل المقدم من المملكة إلى الأشقاء في سوريا، وتأكيدًا للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.