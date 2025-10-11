مركز الملك سلمان للإغاثة يسير دفعة جديدة من سيارات الإسعاف لمساعدة الشعب السوري

يُذكر أن المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري بلغت منذ مطلع هذا العام 2025م، حتى الآن (18) طائرة إغاثية، و(839) شاحنة ضمن الجسرين الإغاثيين الجوي والبري السعوديين، ويبلغ وزن إجمالي الجسرين (14.187) طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، فضلًا عن إجراء (1.738) عملية جراحية ضمن برنامج أمل التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا، إلى جانب تقديم برامج تدريبية ومبادرات للتمكين الاقتصادي والدعم النفسي.