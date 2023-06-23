سفير أذربيجان يشيد بجهود السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن

وعبّر "عبداللايف"، خلال زيارته لمقر برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ عن اعتزازه بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في خدمة الحجاج، وحرصها على تقديم كل ما ييسر عليهم لأداء فريضة الحج، مقدّرًا في الوقت ذاته ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال وخدمات وإمكانات لضيوف خادم الحرمين الذين تتشرف بخدمتهم، وحرصها في كل عام على توفير مزيد من التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، مؤكدًا متانة علاقات بلاده مع المملكة، متمنيًا مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدين الصديقين.