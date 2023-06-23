سفير أذربيجان يشيد بجهود السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن

أشاد سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف، بالخدمات الجليلة والمميزة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لعمارة الحرمين الشريفين ولحجاج بيت الله الحرام بصفة عامة، ولحجاج أذربيجان على وجه الخصوص، واستضافتهم ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج مع جموع المسلمين في حج هذا العام.
وعبّر "عبداللايف"، خلال زيارته لمقر برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ عن اعتزازه بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في خدمة الحجاج، وحرصها على تقديم كل ما ييسر عليهم لأداء فريضة الحج، مقدّرًا في الوقت ذاته ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال وخدمات وإمكانات لضيوف خادم الحرمين الذين تتشرف بخدمتهم، وحرصها في كل عام على توفير مزيد من التسهيلات والخدمات التي تساعدهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة، مؤكدًا متانة علاقات بلاده مع المملكة، متمنيًا مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدين الصديقين.
وأعرب سفير أذربيجان لدى المملكة عن شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله؛ على ما يبذلانه لخدمة الإسلام والمسلمين، وتوفير كل السبل والإمكانيات لراحتهم، سائلًا الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.