"إنسان" تُطلق برنامجَي "عناية وقناديل" لخدمة فتيات وأمهات الأيتام

وأوضح أ. محمد بن سعد المحارب؛ مدير عام الجمعية، أن برنامج عناية يعد أحد البرامج العلمية التربوية في الجمعية ويستمر لمدة عام دراسي، وتستهدف الجمعية من خلاله 30 من مستفيدات الجمعية في المرحلة الابتدائية، ويتضمن تنفيذه مجموعة من الأنشطة التي تلامس شخصية وحياة اليتيمات في عددٍ من المجالات والمسارات؛ من ضمنها المجال النفسي والإيماني واللغة والتواصل السلوكي والاجتماعي والصحي والاقتصادي والقيادي والمجال النفسي والإيماني لتحقيق أثرٍ مستدامٍ في حياة الأيتام وتهيئتهم لبناء مستقبلٍ واعدٍ بإذن الله، وتعزيز منظومة القيم وبناء شخصية اليتيمات.. إضافة إلى تنمية وتطوير مهارات المستفيدات في المجالات كافة، وغرس القيم التربوية في نفوسهن واكتشاف المواهب الواعدة وتنميتها، وتعزيز قيم العطاء والمشاركة المجتمعية وإثراء المستفيدات بالمعارف وإكسابهن المهارات اللازمة، وإشراك المتطوعين للمساهمة برفع جودة البرامج والأنشطة المقدمة.