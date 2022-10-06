"ملكية العاصمة المقدسة" تعلن استكمال مشروع النقل العام "حافلات مكة"

وفي هذا الصدد أشار المركز الموحد للنقـل إلـى أن الحافلات المخصصة لهذه المسارات مزودة بأنظمة الحريق والمساعدات الطبية الأولية، وأنظمة الحماية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام والشاشات المعلوماتية الإلكترونية التي تعرض بيانات الوجهـة والتوقيت، ونظام "هيدروليك" لتسهيل صعود الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة، إضافة إلى أن جميع الحافلات مزودة بخدمة الإنترنت "الواي فاي"، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.