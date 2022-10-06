"ملكية العاصمة المقدسة" تعلن استكمال مشروع النقل العام "حافلات مكة"

أعلن المركز الموحد للنقل، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن استكمال المرحلة التجريبية الأخيرة لمشروع حافلات مكة، التي تتضمّن تشغيل المسارات 3، 10،11: لربط المنطقة المركزية حول المسجد الحرام بعدد من المواقع الحيوية في مكة المكرمة.
وتفصيلًا: شملت المواقع: حي الشهداء، والكعكية، وجعرانة، كما تشمل المسارات الـ12 ما يقارب 200 محطة توقف يمرّ خلالها أكثر من 200 حافلة مقسمة إلى نوعين: حافلات عادية بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبًا وحافلات مفصلية بسعة استيعابية تبلغ 125 راكبًا، تعمـل علـى مـدار الساعة ويقودها قرابة 550 سائق.
وفي هذا الصدد أشار المركز الموحد للنقـل إلـى أن الحافلات المخصصة لهذه المسارات مزودة بأنظمة الحريق والمساعدات الطبية الأولية، وأنظمة الحماية، وكاميرات المراقبة، وأنظمة تفادي الاصطدام والشاشات المعلوماتية الإلكترونية التي تعرض بيانات الوجهـة والتوقيت، ونظام "هيدروليك" لتسهيل صعود الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير مساحات كافية لعربات الأطفال والكراسي المتحركة، إضافة إلى أن جميع الحافلات مزودة بخدمة الإنترنت "الواي فاي"، ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.
ولفت المركز إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة عرض تفاصيل مواعيد الرحلات والمواقع التي تغطيها جميع المسارات على حساب حافلات مكة عبر منصة "تويتر"؛ حيث تعتبر هذه المرحلة هي الأكبر والأطول مسافة منذ انطلاق المشروع في شهر فبراير من العام الحالي "2022".
وإنجاز هذه المرحلة تكون الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد استكملت جميع مراحل التشغيل التجريبي لمشروع حافلات مكة، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية 2030م.
وشهد المشروع في كل مراحله السابقة نجاحًا وإقبالًا كبيرًا من الزوار والمعتمرين وسكان مدينة مكة المكرمة.