خلال منتدى الإعلام.. التلفزيون يواجه تحديات كبيرة وتغيير أدواته أصبح ضرورة

وذكر عبدالله المحيسن أن التلفزيون لعب دورًا كبيرًا في العقود الماضية، وسيبقى، وأمامه تحدٍّ كبير جدًا، لا سيما مع توسّع وسائل الإعلام الأخرى، خصوصًا الحديثة منها، مضيفًا: "على التلفزيون أن يغيّر في وسائله وأدواته وخططه في التعامل مع الجمهور، فنحن أمام مجتمع متغير وسريع جدًا في الحصول على المعلومة، وأرى أن هذه الصفة غير متوفرة في التلفزيون الذي لم يواكب هذه السرعة في آلية عمله اليومية، ومن ثم أصبح مطالَبًا بتغيير هذه الآلية، ليوكب السرعة ويحققها للمشاهد، حتى يبقى ويستمر".