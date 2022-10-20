وزير العدل: المملكة تحرص على تطوير البيئة التشريعية والقانونية في إطار العمل العربي المشترك

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في أعمال الدورة الـ38 لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت في المغرب، اليوم: "إن المملكة تعزز التعاون المشترك فيما يخدم قطاع العدالة للدول العربية، مع مواصلة العمل والبحث في كل ما من شأنه ترسيخ هذا التشارك والتكامل بين الدول العربية".