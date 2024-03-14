تعليمات مشددة من "السياحة" على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة

شددت وزارة السياحة من خلال تعميمها على مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بضرورة التقيّد بالتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني؛ من أجل المحافظة على سلامة الزوار والمعتمرين والحجاج في فترة إقامتهم خلال موسم العمرة في شهر رمضان المبارك، وموسم حج هذا العام 1445هـ، وتفعيل خطط الإخلاء المعتمدة في حالات الطوارئ، والقيام بالتجارب الفرضية على مرافق الضيافة التابعة لهم بالتنسيق مع الدفاع المدني.
ويأتي تعميم وزارة السياحة، في إطار جهودها لضمان سلامة المعتمرين والحجاج والزوار خلال فترة إقامتهم في مرافق الضيافة، كما تأتي ضمن الأدوار الفاعلة التي تضطلع بها الوزارة من أجل تقديم أفضل الخدمات من خلال التأكد من استيفاء مرافق الضيافة السياحية لجميع المتطلبات المتعلقة بتطبيق جميع الأنظمة التي تتعلق بأمن وسلامة الزوار والمعتمرين والحجاج.