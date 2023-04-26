خادم الحرمين يُصدر أمرًا ملكيًا بترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم.
صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وقال: إن الأمر الملكي الكريم تضمّن ترقية ثلاثة قضاة إلى (رئيس محكمة استئناف)، وترقية خمسة قضاة إلى (قاضي استئناف)، وترقية تسعة قضاة إلى (رئيس محكمة/ ب)، وترقية قاضٍ إلى (وكيل محكمة/ أ)، وترقية عدد ثلاثة قضاة إلى (وكيل محكمة/ ب)، وترقية قاضٍ إلى (قاضي/ أ)، وترقية اثني عشر قاضيًا إلى (قاضي/ ب)، وترقية ستة قضاة إلى (قاضي/ ج).
وأكد الدكتور "اليوسف" أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق -بإذن الله- الجودة والكفاءة.
وقال: إن ذلك يتأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري ديوان المظالم؛ سعيًا إلى ما تتحقق به صيانة الحقوق وردّ المظالم.