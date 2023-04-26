خادم الحرمين يُصدر أمرًا ملكيًا بترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وقال: إن الأمر الملكي الكريم تضمّن ترقية ثلاثة قضاة إلى (رئيس محكمة استئناف)، وترقية خمسة قضاة إلى (قاضي استئناف)، وترقية تسعة قضاة إلى (رئيس محكمة/ ب)، وترقية قاضٍ إلى (وكيل محكمة/ أ)، وترقية عدد ثلاثة قضاة إلى (وكيل محكمة/ ب)، وترقية قاضٍ إلى (قاضي/ أ)، وترقية اثني عشر قاضيًا إلى (قاضي/ ب)، وترقية ستة قضاة إلى (قاضي/ ج).