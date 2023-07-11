287 ألف مصلٍّ.. حجم الطاقة الاستيعابية داخل "الرواق السعودي" بالمسجد الحرام

ويمتدّ من الناحية الغربية حينما أمر الملك فهد بن عبدالعزيز بإضافة جديدة للرواق السعودي، وقد بلغ عدد الأعمدة في هذه التوسعة حوالي "1500" عمود مكسو بالرخام الأبيض، إضافة إلى عدد من القباب على سطح الأروقة، وفي عهد الملك فهد بن عبدالعزيز أصبحت مساحتها حوالي "365" ألف متر مربع، والطاقة الاستيعابية حوالي مليون مصلٍّ، وتضمن الرواق السعودي بعد هذا الامتداد بابًا جديدًا هو باب الملك فهد.