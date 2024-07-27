عيون تتدفق وجبال أخاذة.. "شفا الطائف".. موعد مع السياحة "ورد وعسل وعادات أصيلة"

وترتكز أرض الشفا المتعالية على طول سلسلة جبال السروات المتأثرة بعبق الطبيعة، على عوامل الجذب التي يتمتع بها سكانها، الذين يحملون توجهات مجتمعية قوية عُرف فيها ودهم وكرمهم وترحيبهم بكل الزائرين، حيث يعيش شفا الطائف على مدى السنوات العشر الماضية، بتحوّلٍ كبيرٍ نحو التنمية السياحية الاقتصادية؛ وتطوير الاكتفاء الذاتي للسكان، الذي توافقت إمكاناتهم مع الطبيعة، في مهن الزراعة وقطاف الثمار، ورعاية الأغنام والمتاجرة بها، وبيع العسل الأصلي الذي أخرجته زهور تربتهم الخصبة ليكون رحيقاً عذباً ثم عسل نادر الوجود، وكذلك إنتاج دهن الورد الطائفي من مزارعهم الشاسعة، إذ تعد هذه الأعمال خط سير للمنتجات الطبيعية، التي يعمل عليها أبناء الشفا، لتكون بيئة أرضهم المولد الاقتصادي الثري، لموارد الطبيعة والحياة البرية كافة، لتمتزج هذه المقومات مع الروح التقليدية للعادات الأصيلة التي احتفظ بها السكان، المتوارثة من أجدادهم الأوائل؛ ليكمل الآباء والأبناء مسيرتها، حتى أضحى مركز الشفا، المتنفس الأوحد لكافة السياح والزوّار القادمين إلى محافظة الطائف.