سمو محافظ الأحساء يرعى النسخة الثانية من TEDxKFU

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، النسخة الثانية من فعالية تيدكس TEDxKFU، الذي تُنَظمه جامعة الملك فيصل؛ ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، أمس "الثلاثاء"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور أكثر من (1200) مشارك من طلبة ومنسوبي الجامعة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية.
وتأتي رعاية الأمير سعود بن طلال لفعالية تيدكس TEDxKFU انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها محافظة الأحساء لدعم المبدعين وأصحاب المواهب والأفكار الخلاقة، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرامج التنفيذية المحققة لرؤية السعودية 2030، وبما ينعكس على خدمة المجتمع والوطن، ويتسق مع مكانة المملكة العربية السعودية عالميًّا؛ فضلًا عن تطلعات قيادتها الرشيدة -حفظها الله- وتعمل محافظة الأحساء بقيادة الأمير سعود بن طلال، بدور محوري في دعم البيئة الإبداعية بكافة أنماطها ومجالاتها؛ لتعزيز مكانة المحافظة على المستويين الوطني والدولي؛ خاصة أن "الصناعة الإبداعية" باتت من أهم الصناعات المستقبلية؛ لكونها قائمة على "المعرفة".
وتَجول سموه في أرجاء المعرض الذي تناول مفهوم كيان الإنسان بجوانبه المختلفة، واستمع خلال جولته إلى شرح الطلبة المشاركين عن فكرة المعرض ابتداء من نشأة الإنسان وتكوين قيمه الإسلامية والوطنية، مروًرا بانعكاسها على الذات والبيئة، وانتهاء بالأثر الذي يخلد تراكمًيا بمراحل حياته.
ومن جهته ثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- رعايتها وتوجيهاتها الداعمة والدائمة لصناعة مستقبل أبناء الوطن وبناته، وفتح آفاق رحبة للإبداع في مجالات العلوم والمعرفة المتعددة؛ تحقيقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030، ومؤكدًا حرص إدارة الجامعة على بناء الشخصية الريادية لطلبتها وتمكينهم لاستكشاف أفكارهم الملهمة وانعكاساتها الإيجابية، وتعظيم القيمة والأثر من هذه الأفكار في ذواتهم ومجتمعهم والوطن أجمع.
وأشاد رئيس الجامعة بجهود الطلبة المشاركين في تنظيم هذا الحدث النوعي؛ مؤكدًا حرص إدارة الجامعة ضمن مشروعاتها وخططها وبرامجها على تحفيز المواهب الشبابية، واحتضانها، وتهيئة البيئة الملائمة لتطويرها وتنميتها وصقلها.
واشتملت الفعالية على عرض مرئي قدمته عمادة شؤون الطلاب، ثم كرم سمو محافظ الأحساء الجهات التي شاركت في إنجاح الفعالية.
كما كان الحضور على موعد مع عدد من المتحدثين الملهمين الذين أثروا هذه الفعالية بما قدموه من تجارب وخبرات وفي مقدمتهم، الأستاذ أحمد العبدالكريم بعنوان "فكرة الإبداعي المتميز"، والدكتورة هايدي العسكري بعنوان "عالم مليء بالتحديات"، والأستاذ باسم جمال بعنوان "الإبداع ينتج لنا الأفكار ويعزز من الابتكار"، والأستاذ محمد البيز بعنوان "لن تجابه العتمة شعلة الإرادة لدى أصحاب الهمم "، والدكتور محمد القحطاني بعنوان "التجارب الأولى المستوحاة من أثر الكلمة تبدو عظيمة.. ولكن ما يهم هو بقية الحكاية.. والبصمة التي تخلد ذكرها".