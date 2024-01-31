سمو محافظ الأحساء يرعى النسخة الثانية من TEDxKFU

وتأتي رعاية الأمير سعود بن طلال لفعالية تيدكس TEDxKFU انطلاقًا من الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها محافظة الأحساء لدعم المبدعين وأصحاب المواهب والأفكار الخلاقة، وهو ما يتوافق مع مستهدفات البرامج التنفيذية المحققة لرؤية السعودية 2030، وبما ينعكس على خدمة المجتمع والوطن، ويتسق مع مكانة المملكة العربية السعودية عالميًّا؛ فضلًا عن تطلعات قيادتها الرشيدة -حفظها الله- وتعمل محافظة الأحساء بقيادة الأمير سعود بن طلال، بدور محوري في دعم البيئة الإبداعية بكافة أنماطها ومجالاتها؛ لتعزيز مكانة المحافظة على المستويين الوطني والدولي؛ خاصة أن "الصناعة الإبداعية" باتت من أهم الصناعات المستقبلية؛ لكونها قائمة على "المعرفة".