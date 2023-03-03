جازان.. 11240 جولة رقابية خلال فبراير و"التعليم" تحقّق تصنيفَيْن متقدّمَيْن في مبادرة "الموهوبون العرب"

نفّذت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، خلال شهر فبراير الماضي، 11240 جولة رقابية، بمشاركة الجهات الأمنية، على المنشآت الصحية والأسواق والسكن الجماعي، والمباني والحفريات؛ للتأكّد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي قامت بها الفرقة الميدانية شملت تنفيذ 3707 جولات رقابية صحية، و1422 جولة رقابية على المباني، و3404 جولات رقابية على الأسواق، و1542 جولة رقابية على التشوّه البصري، و1146 جولة رقابية على الحفريات، و19 جولة رقابية على السكن الجماعي.
وأكّدت استمرار تنفيذ جولاتها الرقابية للتأكّد من رفع مستوى الامتثال في المنشآت، والتزامها بالإجراءات والتعليمات والاشتراطات البلدية الصحية، وتطبيقهم أقصى معايير السلامة العامة، لضمان حماية المستهلك وصحته، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أيّ ملاحظاتٍ أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات البلدية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحية اخري، حقّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تصنيفَيْن متقدّمَيْن على مستوى الوطن العربي في مبادرة "الموهوبون العرب" في دورتها الثانية 2022 – 2023م، التي نظّمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لاكتشاف ورعاية وتمكين المواهب العربية الشابة، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
وحصل الطالب أحمد عبدالوهاب الأمير على تصنيف "موهبة استثنائية"، الذي يعد أعلى تصنيف في المسابقة، فيما حصلت الطالبة آمنة محمد نجمي؛ على تصنيف "موهبة"، وهو التصنيف الثاني في المسابقة.
وكانت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، قد أعلنتا الأربعاء الماضي، نتائج دورتها الثانية من مبادرة "الموهوبون العرب"، وتدشين النسخة الثالثة للمبادرة، الهادفة إلى نشر ثقافة الموهبة، ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم واحتضانهم في العالم العربي، ونشر الوعي حول الموهوبين؛ للإسهام في بناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة، ورعايتهم من أجل مستقبل زاهر.