جازان.. 11240 جولة رقابية خلال فبراير و"التعليم" تحقّق تصنيفَيْن متقدّمَيْن في مبادرة "الموهوبون العرب"

وكانت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، قد أعلنتا الأربعاء الماضي، نتائج دورتها الثانية من مبادرة "الموهوبون العرب"، وتدشين النسخة الثالثة للمبادرة، الهادفة إلى نشر ثقافة الموهبة، ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم واحتضانهم في العالم العربي، ونشر الوعي حول الموهوبين؛ للإسهام في بناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة، ورعايتهم من أجل مستقبل زاهر.