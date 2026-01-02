إمام الحرم المكي: الإنسان ضعيف بطبعه ولا نجاة إلا بالاعتماد على الله والتحذير من الإعجاب بالنفس

وأشار الدكتور غزاوي إلى أن العبد إذا أعجب بنفسه وغفل عن ربه ذل وخُذل وضل، مؤكدًا أنه لا غنى للإنسان عن ربه طرفة عين، وأن عليه إظهار الضعف والافتقار والحاجة إلى الله، مستشهدًا بالحديث القدسي: "يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم".