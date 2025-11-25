طرح 27 مشروعًا عبر منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق) الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للطرق إلى تمكين ودعم الابتكار والتطوير في قطاع الطرق من خلال إتاحة بيئة تجريبية منظمة تُتيح اختبار الأفكار والتقنيات الحديثة ذات الأثر على تحسين كفاءة البنية التحتية والكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، كما طرحت مشروع (لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق) الذي تهدف من خلاله إلى وضع الأطر العامة التي تحكم قواعد التراخيص والتصاريح وإجراءاتها الصادرة من الهيئة لمزاولة أعمال الطرق أو البدء بها، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 1 ديسمبر 2025م.