القنصلية الأمريكية بجدة تحتفل بذكرى الاستقلال و"أسعد" ينوّه بالعلاقات بين البلدين

احتفلت القنصلية العامة الأمريكية بجدة بالذكرى الـ247 لاستقلال الولايات المتحدة، بحضور مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي.
وقد استقبل القنصل العام فارس أسعد، العديد من الضيوف من جميع أنحاء المنطقة الغربية ما بين رجال أعمال ودبلوماسيين ورجال الصحافة والإعلام.
وكان شعار الحفل لهذا العام "حفلة الحي"؛ وهو تقليد أمريكي يجتمع فيه الأفراد والعائلات في الهواء الطلْق للاستمتاع بالموسيقى والطعام والمحادثة مع مجتمعهم المحلي.
ومنذ انطلاق أول حفلة للحي في أوائل القرن العشرين في مدينة نيويورك وحتى اليوم، جمعت حفلة الحي المجتمعات المحلية الأمريكية، ودعت للاحتفال بالتنوع والإبداع والحرية الأمريكية. وقد اجتمعت القنصلية العامة الأمريكية في جدة مع أصدقائها السعوديين للاحتفال بأكثر من ثمانية عقود من التاريخ المشترك والشراكة القوية بين البلدين.
ونوه القنصل العام فارس أسعد إلى العلاقة الأمريكية السعودية، بقوله: إن الاقتصاد الإبداعي للمملكة، وخاصة هنا في المنطقة الغربية، في ازدهار؛ حيث نرى اليوم التنويع في الاستثمار في الفنون والثقافة والترفيه، وفي مقدمة أهداف رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم النظام البيئي الإبداعي المزدهر في المملكة، وذلك من خلال تصميم برامج لتعزيز المواهب الناشئة ومساعدة الأصوات السعودية الشابّة على إنشاء محتوى يرتكز على القيم المشتركة؛ مثل دعم المرأة والاستدامة البيئية وريادة الأعمال".