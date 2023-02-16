القنصلية الأمريكية بجدة تحتفل بذكرى الاستقلال و"أسعد" ينوّه بالعلاقات بين البلدين

ونوه القنصل العام فارس أسعد إلى العلاقة الأمريكية السعودية، بقوله: إن الاقتصاد الإبداعي للمملكة، وخاصة هنا في المنطقة الغربية، في ازدهار؛ حيث نرى اليوم التنويع في الاستثمار في الفنون والثقافة والترفيه، وفي مقدمة أهداف رؤية 2030، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم النظام البيئي الإبداعي المزدهر في المملكة، وذلك من خلال تصميم برامج لتعزيز المواهب الناشئة ومساعدة الأصوات السعودية الشابّة على إنشاء محتوى يرتكز على القيم المشتركة؛ مثل دعم المرأة والاستدامة البيئية وريادة الأعمال".