شاهد إبلٌ تَرتع داخل حديقة بمكة.. ومتضررون يطالبون بمعاقبة ملاكها

طالب عدد من سكان "مخطط الراشدية 1" شرقي مكة المكرمة، الجهات المختصة بإنزال أقصى العقوبات على أصحاب الإبل التي حوّلت المسطحات الخضراء إلى مَراعٍ دون أدنى مسؤولية من ملاكها.
وبحسب صور وثّقها مواطنون من داخل إحدى الحدائق العامة بمخطط الراشدية 1، فقد ظهرت إبل سائبة ترتع في حديقة؛ لافتين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشاهدون فيها تلك الإبل داخل الحديقة.
وطلب السكان من الجهات المختصة إنزال أقصى العقوبات على أصحابها الذين لم يُراعوا حرمة المرافق العامة؛ فضلًا عن خطورتها على المارة؛ مما قد يتسبب في حوادث مرورية.