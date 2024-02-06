عودة استثنائية بعد نجاح عامه الأول.. افتتاح معرض هوريكا السعودية 2024 في جدّة

عقب النجاح الذي حققه في سنته الأولى في جدّة، انطلق أمس معرض هوريكا السعودية 2024، في عودة استثنائية، في جدة سوبر دوم، القبة الحرة الأضخم في العالم.
يقام هذا الحدث الاستثنائي الذي يعد أكبر معرض متخصص بالمأكولات والمشروبات والضيافة في المملكة، ليعزّز مرّة أخرى مشهد الضيافة بمعرض يضمّ عددًا كبيرًا من خبراء وقادة ومبتكري القطاع. بدعم لجنة فنون الطهيCulinary Art Commissions، ويستمرّ المعرض لمدّة ثلاثة أيّام حتى 7 فبراير.
وافتتح هوريكا السعودية 2024 أبوابه بحضور نايف عبدالله الراجحي، رئيس لجنة السياحة في اتحاد الغرف السعودية، ومهند عامر الهندي، ممثلًا هيئة فنون الطهي، إلى جانب شخصيات عالمية مرموقة في قطاع الضيافة، بتنظيم الشركة السعودية لتنظيم المعارض والتسويق (مجموعة سيمارك).
وسيتضمّن المعرض مسابقات وعروض شيقة منها هوسبيتاليتي صالون الطهي الذي يشمل بدوره مسابقات حية لإعداد الأطباق السعودية والشرقية والحلويات وغيرها، ومسابقة موكتيل، ومسابقة باريستا السعودية حيث سيتنافس أكثر من 20 مشتركا على لقب أفضل باريستا في المملكة العربية السعودية.
ويستعرض عددًا من الطهاة وخبراء المشروبات مهاراتهم أمام الحضور خلال المسابقات، بإشراف لجنة تحكيم دولية مكونة من أكثر من 60 خبيرًا في مجال الطهي.
إلى جانب المسابقات المتنوعة، يقدّم معرض هوريكا السعودية 2024 مجموعة من ورش العمل والمحاضرات الملهمة، يتمّ خلالها طرح موضوعات مهمة في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية.
وتجمع حلقات نقاشية محفّزة وتفاعلية مجموعةً من القادة الملهمين في مجالات الضيافة والأغذية والطهي والتكنولوجيا، مما يسمح للحضور بالاستفادة من خبراتهم ووجهات نظرهم حول التحديات والفرص المستقبلية.
ويرحّب هوريكا في جدّة بالزوار لاكتشاف ما لا يقل عن 12,000 من المنتجات المبتكرة والتقنيات الحديثة والخدمات التي تقدمها أكثر من 150 شركة مرموقة محلية وإقليمية ودولية، على مساحة شاسعة تبلغ أكثر من 24,000 م2.
ويحضر المعرض أكثر من 15,000 زائر من القادمين من أنحاء المملكة العربية والعالم، ليشهدوا على مدى تطوّر المجال في جدّة والمنطقة. ويعد هذا الحدث منصة مثالية للتواصل وتبادل الخبرات وتكوين علاقات تجارية قيمة مع قادة الصناعة ورواد الأعمال في القطاع.
وللاطلاع على أحدث الأخبار والمعلومات الكاملة عن هوريكا السعودية 2024، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://www.saudihoreca.com/Jeddah.