عودة استثنائية بعد نجاح عامه الأول.. افتتاح معرض هوريكا السعودية 2024 في جدّة

يقام هذا الحدث الاستثنائي الذي يعد أكبر معرض متخصص بالمأكولات والمشروبات والضيافة في المملكة، ليعزّز مرّة أخرى مشهد الضيافة بمعرض يضمّ عددًا كبيرًا من خبراء وقادة ومبتكري القطاع. بدعم لجنة فنون الطهيCulinary Art Commissions، ويستمرّ المعرض لمدّة ثلاثة أيّام حتى 7 فبراير.