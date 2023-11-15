بعدما أغلق متاجر وحاصر قرى.. مواطنون يطالبون أمين عسير بحل مشكلة "تقاطع الشرايا بقنا"

من جهته، قال رئيس بلدية قنا الحسن المرضي لـ"سبق" مؤخرًا إنه لا يرى أي معاناة للمواطنين في الموقع أبدًا؛ مشيرًا إلى أن المثلث بوضعه الحالي معتمَد من المشهد الحضري ومن قِبَل لجنة السلامة المرورية ووقف عليه المحافظ شخصيًّا، إلى جانب المجلس المحلي أيضًا، ومعتمد من كل الجهات وتتحمل ما يحدث من مخالفات وعكس سير جهات أخرى".