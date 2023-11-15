بعدما أغلق متاجر وحاصر قرى.. مواطنون يطالبون أمين عسير بحل مشكلة "تقاطع الشرايا بقنا"

طالَبَ عدد من رجال الأعمال وسكان القرى الشمالية بمركز "قنا" أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي بإيجاد حل عاجل وسريع لـ"تقاطع الشرايا" الذي تسبب وضعه الحالي في إغلاق متاجر ومحاصرة قرى وحوادث ومخالفات مرورية بالجملة.
وذكر المتضررون أن حجم الأضرار والخسائر التي جنوها من التقاطع كبيرة، بعد عزوف المستثمرين والمستأجرين عن المكان بسبب الوضع الحالي؛ فضلًا عن إغلاقه مداخل القرى الشمالية، وتَسَبُّبه في حوادث وتكدس للمركبات ومخالفات عكس سير على مدار الساعة.
واستنكر رجال الأعمال والسكان عدم تنفيذ "دوار الشرايا مدخل قنا" المعتمد من قِبَل الأمير تركي بن طلال أمير عسير، والذي يأتي ضمن دراسات محاور البلدية التي تم اعتمادها، وكان قد صدر تعميدٌ أُرفِق به نسخة من الدراسة المعتمدة قبل عامين، وجاء فيه على لسان المشرف العام على إدارة المشهد الحضري ما نصه: "ويعتبر خطابنا هذا بمثابة اعتماد لتتمكن البلدية من البدء في أعمال التنفيذ".
من جهته، قال رئيس بلدية قنا الحسن المرضي لـ"سبق" مؤخرًا إنه لا يرى أي معاناة للمواطنين في الموقع أبدًا؛ مشيرًا إلى أن المثلث بوضعه الحالي معتمَد من المشهد الحضري ومن قِبَل لجنة السلامة المرورية ووقف عليه المحافظ شخصيًّا، إلى جانب المجلس المحلي أيضًا، ومعتمد من كل الجهات وتتحمل ما يحدث من مخالفات وعكس سير جهات أخرى".
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرين عن التقاطع وما يشكّله من خطورة وعرقلة لحركة السير؛ أحدهما بتاريخ 28 يونيو 2023، بعنوان (بالفيديو.. "قنا عسير" تختنق مروريًّا والسبب تقاطعات الشرايا)، وتَضَمن الإشارة إلى أن "مثلث الشرايا" بمركز قنا عسير شهد اختناقات مرورية كبيرة ومخالفات بالجملة من شأنها التسبب في حوادث مرورية.
وقال السكان إن المثلث يشهد تكدسًا مروريًّا في أوقات الذروة كرمضان والأعياد وأيام الدراسة؛ مطالبين بسرعة التدخل لمعالجة الوضع الذي أثار حفيظة الأهالي وزوار المركز.
وأضافوا أن مداخل المحافظات والمراكز دائمًا ما تعكس تطورها وتماشيها مع التوجيهات والمشهد الحضري الذي يحظى باهتمام من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ودعوا إلى إعادة تأهيل وتطوير مدخل المركز؛ مشيرين إلى أن إنشاء دوار قد يحد من المعاناة.
ويرتبط بالتقاطع المعنيّ بالأمر بعدة تقاطعات أولها تقاطع الحزام، فتقاطع طريق السوق القديم، ويزيد من خطورته ضيق الطريق ومجاورته لعدد من المتاجر التي تشهد إقبالًا وحركة تجارية قوية؛ مما يتسبب في تردد المركبات وبعض المخالفات.