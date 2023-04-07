شاهد.. أمير منطقة الجوف يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار السنوية

شارك اليوم الجمعة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، عددًا من أبنائه الأيتام وجبة الإفطار في قصره كعادته السنوية، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية قدوة لرعاية الأيتام بمنطقة الجوف الدكتور نواف ذويبان الخالدي، ومجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية.
وتفصيلاً، نوه الأمير فيصل بن نواف بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأبنائنا الأيتام، وتوفير كل الوسائل التي تعينهم على مواصلة حياتهم، وتلبية طموحهم، وخدمة وطنهم.
وأكد أمير الجوف أن هذه الفئة من المجتمع غالية على قلوبنا جميعًا، مشيرًا إلى أهمية تنمية شخصية اليتيم، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه؛ ليكون عنصرًا صالحًا في مجتمعه، وفردًا فاعلاً في وطنه.. مشيدًا بما تقدمه جمعية قدوة لرعاية الأيتام بمنطقة الجوف من أعمال خيّرة، وخدمات اجتماعية وإنسانية.
وقدَّم أمير منطقة الجوف التهنئة لأبنائه الأيتام بشهر رمضان المبارك، وأعرب عن سعادته بمشاركته اليوم الإفطار هذه الفئة الغالية على الجميع.
كما تسلَّم التقرير السنوي للجمعية مستمعًا لشرح عن أبرز الخدمات المقدمة لعام 2022م.
ومن جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية قدوة عن شكره لأمير منطقة الجوف على مشاركته الأيتام وجبة الإفطار، مثمنًا توجيهاته الرامية إلى تفعيل الدور الريادي للجمعية، بتسخير الإمكانيات كافة لخدمة ورعاية اليتيم وأسرته.
بدورهم، عبَّر الأيتام عن مشاعرهم الكبيرة وفرحتهم تجاه دعوة أمير منطقة الجوف، ومشاركته لهم مأدبة الإفطار، وتبادُل الأحاديث الودية معهم.