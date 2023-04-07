شاهد.. أمير منطقة الجوف يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار السنوية

وأكد أمير الجوف أن هذه الفئة من المجتمع غالية على قلوبنا جميعًا، مشيرًا إلى أهمية تنمية شخصية اليتيم، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه؛ ليكون عنصرًا صالحًا في مجتمعه، وفردًا فاعلاً في وطنه.. مشيدًا بما تقدمه جمعية قدوة لرعاية الأيتام بمنطقة الجوف من أعمال خيّرة، وخدمات اجتماعية وإنسانية.