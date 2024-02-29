مركز البيانات بجامعة الملك خالد يحصد شهادتين في "جودة الأداء"

حصلت جامعة الملك خالد، ممثّلة في عمادة الخدمات الإلكترونية، على شهادة "TIER III FACILITY"، وشهادة "TIER III Design" لمركز البيانات بالمدينة الجامعية بالفرعاء من معهد "Uptime Institute" الأمريكي، وذلك بعد إجراء عمليات تدقيق على المركز وكفاءته التشغيلية والبنية التحتية، وتقييم الأفكار المقدمة والمطروحة لأفضل الممارسات والحلول المبتكرة.
وتضمّنت الاختباراتُ تقييمًا شاملًا للبنية التحتية والتصميم الفني والأجهزة والبرمجيات المستخدمة في المركز، وتمّ فحص أنظمة الطاقة والتبريد والشبكات والتوافرية والاحتياطية وأداء النظام بدقة؛ للتأكد من استيفاء جميع المعايير المطلوبة.
وقال عميد عمادة الخدمات الإلكترونية بجامعة الملك خالد الدكتور حامد بن صالح القحطاني: "إن حصول مركز البيانات بالجامعة على هاتين الشهادتين يؤكّد جهود الجامعة المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها، ومن ثمّ تعزيز القدرات لتقديم أفضل الخدمات؛ الأمر الذي نعدّه ضمن أولويات تطوير خطط العمليات في الجامعة".
وأضاف القحطاني: أن هذه الشهادات تُعدُّ ذاتَ أهمية؛ كونها أعلى شهادة في تقييم المعايير العالمية المعترف بها لموثوقية أداء مراكز بيانات المعلومات والسلوكيات والمخاطر ذات الأولوية في عمليات مراكز البيانات وتطبيق الالتزام بالسلوكيات الموصى بها؛ للوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية المثبتة، والحدّ من مخاطر التوقُّف عن العمل وتجنب الأخطاء البشرية.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعزّز سمعة جامعة الملك خالد كمؤسسة تقدّم بنية تحتية تقنية متقدمة وموثوقة، ويعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للمستخدمين والباحثين والمجتمع بشكل عام.
يُذكر أن معهد "Uptime Institute" هو الجهة العالمية الرائدة في مجال تقييم مراكز البيانات، بناءً على استيفاء المراكز للمعايير والشروط التي تشترطها أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتصميم مراكز البيانات.