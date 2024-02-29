مركز البيانات بجامعة الملك خالد يحصد شهادتين في "جودة الأداء"

وأضاف القحطاني: أن هذه الشهادات تُعدُّ ذاتَ أهمية؛ كونها أعلى شهادة في تقييم المعايير العالمية المعترف بها لموثوقية أداء مراكز بيانات المعلومات والسلوكيات والمخاطر ذات الأولوية في عمليات مراكز البيانات وتطبيق الالتزام بالسلوكيات الموصى بها؛ للوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية المثبتة، والحدّ من مخاطر التوقُّف عن العمل وتجنب الأخطاء البشرية.