"السليمان": استقلالية المركز الوطني لسلامة النقل مفتاح تحقيق أهدافه

يُطالب الكاتب الصحفي خالد السليمان بمنح المركز الوطني لسلامة النقل استقلالية تامة وصلاحيات تُمكّنه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وفي مقاله "مركز وطني لسلامة النقل!" بصحيفة "عكاظ"، يُشير السليمان إلى أن المركز، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يهدف إلى تعزيز السلامة في منظومة النقل البري والجوي والبحري عبر عدة محاور أهمها: نشر الوعي بثقافة السلامة بين جميع الأطراف المعنية، إنشاء قاعدة بيانات للحوادث الجسيمة لتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، تطوير منصة إلكترونية تربط المركز بالجهات الحكومية لتحسين إدارة البلاغات وتحليل البيانات.
لكن الكاتب يُؤكد أن هذه الخطوات لن تكفي دون صلاحية التدخل الفعلي، حيث يُصرّ على أن المركز يحتاج إلى: القدرة على التحقيق في الأسباب الجذرية للحوادث، مثل عيوب التصميم أو التخطيط، والالتزام من الجهات الأخرى بتنفيذ توصياته، بدلاً من اقتصار دوره على تقديم "توصيات إرشادية" غير ملزمة.
ويُضيف السليمان أن كل حادثة تهدد السلامة الجسدية جسيمة مهما صغرت، خاصة مع بقاء السعودية ضمن الدول ذات النسبة العالية من وفيات حوادث الطرق رغم التحسن النسبي في السنوات الأخيرة. ويُشير إلى أن إنشاء المركز قد يكون "أحد الوسائل الإضافية" لتحقيق أهداف السلامة، لكن ذلك يعتمد على إسناده صلاحيات ملزمة.
ختامًا، يُؤكد السليمان أن استقلالية المركز وتمكينه سيكون "خير داعم أساسي" لمستهدفات رؤية 2030 في السلامة، بينما يحذر من أن غياب الصلاحيات سيجعل دوره "محدودًا واختياريًا" فقط.