«خشم الحصان».. أسطورة صخرية شامخة تروي قصص نجد .. جزء من "شمال الرياض جيوبارك"

يبعد «خشم الحصان» نحو 120 كيلومترًا شمال غرب مدينة الرياض، ويمكن الوصول إليه عبر طريق صلبوخ حريملاء رغبة ، أو عبر طريق القصيم السريع حتى مخرج «حريملاء – ثادق»، ثم مواصلة الطريق باتجاه مركز رغبة. ومن هناك تظهر تضاريس الجبل البارزة على مقربة من البلدة، ليصبح الوصول إليه سهلًا نسبيًا بالسيارات رباعية الدفع، خاصة للراغبين في خوض تجربة التسلق أو التخييم.