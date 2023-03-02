اليوم.. انطلاق فعاليات "ملح القصب" و"ربيع أشيقر" في شقراء تزامنًا مع بدء الإجازة

وتمتاز الفعاليات المقدمة بأنها تخدم جميع شرائح المجتمع، مثل: فعالية ميدان الشباب الترفيهي، وعربات القهوة والوجبات السريعة، والأسر المنتجة، ومسرح الطفل، والحرفيين، وميدان الطفل الترفيهي، والفلكلور والألعاب الشعبية، والضيافة المجانية لضيوف المهرجان، إضافة إلى عدد من المسابقات التي يعلن عنها خلال المهرجان.