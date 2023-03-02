اليوم.. انطلاق فعاليات "ملح القصب" و"ربيع أشيقر" في شقراء تزامنًا مع بدء الإجازة

تزخر محافظة شقراء ومراكزها، بالعديد من الفعاليات والبرامج التنموية، التي تنفّذ في جميع المناسبات طيلة العام.. وفي مساء اليوم ستتزين المحافظة بتدشين فعاليات موسم "ملح القصب" ومهرجان "ربيع أشيقر" تزامنًا مع بداية إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.
ففي مدينة القصب، يرعى وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد عبدالله القصيبي، فعاليات موسم "ملح القصب" في القرية التراثية بالقصب.
وسيستمر الموسم ١٠ أيام، وسيكون حافلًا بعدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والترفيهية؛ يأتي أهمها جناح "ملح القصب" وهو الجناح الرئيسي في الموسم، يتضمن تاريخ المنطقة والعلاقة الوطيدة بالملح لمدة تجاوزت ثلاثة قرون، كما سيكون هناك مملحة نموذجية لشرح استخراج الملح وتفاصيله، إضافة إلى متاجر أهالي القصب لعرض منتجاتهم المرتبطة بالملح وغيرها.
ويشتمل الموسم على عدد من الفعاليات الترفيهية مثل: (الطيران اللاسلكي، والرماية من على ظهر الخيل، والتقاط الأوتاد، والسيارات الكلاسيكية)؛ بهدف إظهار ثقافة المنطقة وفنونها، وسيكون هناك منطقة الفن السريالي لمزيد من التنويع للزائرين.
وفي مدينة أشيقر تنطلق مساء اليوم فعاليات وبرامج "مهرجان ربيع أشيقر 2023"، وتستمر حتى 15 شعبان 1444هـ، بالتزامن مع إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.
وينظم المهرجان في القرية التراثية بمدينة أشيقر، وتنطلق فعالياته كل يوم خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً.
وتمتاز الفعاليات المقدمة بأنها تخدم جميع شرائح المجتمع، مثل: فعالية ميدان الشباب الترفيهي، وعربات القهوة والوجبات السريعة، والأسر المنتجة، ومسرح الطفل، والحرفيين، وميدان الطفل الترفيهي، والفلكلور والألعاب الشعبية، والضيافة المجانية لضيوف المهرجان، إضافة إلى عدد من المسابقات التي يعلن عنها خلال المهرجان.
وتوجد هناك منصة للسحوبات اليومية لزوار المهرجان عبارة عن جوالات وشاشات وهدايا متنوعة.
وتشارك العديد من الدوائر الحكومية والأهلية في تنظيم المهرجان؛ منها: مركز أشيقر، وبلدية أشيقر، ومخفر شرطة أشيقر، والدفاع المدني بأشيقر، وجمعية التنمية الأهلية بأشيقر، ونادي أشيقر الرياضي، والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية "ركن رياضي ترفيهي".