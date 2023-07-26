معرض "هواة القصيم" يفتح أبوابه للجمهور في بريدة وعنيزة

تقيم البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"؛ إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، معرض "هاوي" في منطقة القصيم خلال الفترة 27 - 29 يوليو الجاري؛ بهدف تفعيل دور المجتمع المحلي تجاه قطاع الهوايات والجهود التي تبذلها البوابة لتنميته وتطويره.
وأوضحت بوابة "هاوي"، أنها تقيم معرضين في العثيم مول ببريدة، والآخر في بوليفارد عنيزة ضمن الجهود التي تبذلها البوابة من أجل تعريف أكبر شريحة ممكنة من الجمهور؛ من مواطنين ومقيمين وزوار، بقطاع الهوايات، وتقديم مشاركة الأندية في الهوايات البيئية والرياضية والثقافية والإبداعية الذهنية، وغيرها.
وأشارت البوابة إلى أن هذه الرحلة تأتي امتداداً للرحلات السابقة التي انطلقت من المدينة المنورة تليها تبوك ثم الرياض فالطائف، وحالياً القصيم، لرفع درجة الوعي بأهمية ممارسة الهواية وتطويرها وتقديم كل ما يمكّن الهواة من ممارسة هواياتهم بشكل نظامي في كافة مناطق ومحافظات المملكة.
يذكر أن البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" تقدم عدة خدمات للهواة من أبرزها: تأسيس أندية جديدة أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص النظامية، وإقامة الفعاليات، والاستفادة من مساحات عمل مشتركة، والحصول على الدعم المالي والتشغيلي حسب طبيعة نشاط النادي وبناءً على فئة العضوية.