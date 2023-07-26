معرض "هواة القصيم" يفتح أبوابه للجمهور في بريدة وعنيزة

وأوضحت بوابة "هاوي"، أنها تقيم معرضين في العثيم مول ببريدة، والآخر في بوليفارد عنيزة ضمن الجهود التي تبذلها البوابة من أجل تعريف أكبر شريحة ممكنة من الجمهور؛ من مواطنين ومقيمين وزوار، بقطاع الهوايات، وتقديم مشاركة الأندية في الهوايات البيئية والرياضية والثقافية والإبداعية الذهنية، وغيرها.