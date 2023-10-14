مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا يُجري جراحة ناجحة لمهاجم نادي الفيحاء

وأضاف اللاعب مجرشي قائلاً أعرب عن سعادتي لنجاح العملية وتحسن حالتي الصحية بشكل ملحوظ ، شاكراً نادي الفيحاء على وقوفهم بجانبي وتكفلهم بالعلاج، كما أشيد بكفاءة الفريق الطبي المعالج في المستشفى وحسن الإستقبال، وأيضاً ثقتي الكبيرة في إمكانيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وعن عودته للملاعب قال سأبدأ فعلياً في برنامج تأهيلي بالعلاج الطبيعي منذ الساعات الأولى بعد العملية ومن ثم العودة التدريجية للملاعب .