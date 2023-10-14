مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا يُجري جراحة ناجحة لمهاجم نادي الفيحاء

خضع مهاجم نادي الفيحاء ولاعب الفريق الأول الكابتن محمد مجرشي لعملية جراحية ناجحة بالمنظار في مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، على يد البروفيسور الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل والإصابات الرياضية.
وقال الكابتن مجرشي أنه تعرض للإصابة أثناء المباراة التي جمعت بين ناديي الفيحاء وباختور الأوزبكي ضمن دوري أبطال آسيا للمحترفين، اذ قام بعدها الفريق الطبي بالنادي بالتواصل مع عيادة البروفيسور فوزي الجاسر، تبعه إخضاعي لفحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي M.R.I والتي كشفت عن وجود قطع في الرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمين، والحاجة للتدخل الجراحي لإصلاح الرباط بالمنظار.
وأضاف اللاعب مجرشي قائلاً أعرب عن سعادتي لنجاح العملية وتحسن حالتي الصحية بشكل ملحوظ ، شاكراً نادي الفيحاء على وقوفهم بجانبي وتكفلهم بالعلاج، كما أشيد بكفاءة الفريق الطبي المعالج في المستشفى وحسن الإستقبال، وأيضاً ثقتي الكبيرة في إمكانيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وعن عودته للملاعب قال سأبدأ فعلياً في برنامج تأهيلي بالعلاج الطبيعي منذ الساعات الأولى بعد العملية ومن ثم العودة التدريجية للملاعب .