طقس اليوم.. "الأرصاد": حار إلى شديد الحرارة على الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنوّرة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تتهيّأ فرصة تشكُّل السحب الرعديّة المُمطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية والساحلية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، عسير، جازان؛ يؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير، ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنوّرة.