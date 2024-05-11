السعودية تعزز شراكتها الاستراتيجية مع المملكة المتحدة في مجال الحكومة الرقمية

كما التقى المحافظ الصويان الملحق الثقافي في المملكة المتحدة، الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، إلى جانب عقد لقاء مع نخبة من الطلبة المبتعثين في الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة البريطانية لندن، وناقش معهم المبادرات الرائدة في التحول الرقمي، والتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، كما استمع إلى أفكارهم، وأبرز التحديات التي تواجههم في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية، سعيًا إلى تحسين تجربتهم الرقمية، وتقديم خدمات تلبي تطلعاتهم، وتحقق رضاهم.