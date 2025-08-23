447 وظيفة خلال شهر واحد بجهود شاب سعودي عبر الحساب التطوعي “سَ | وظائف”

في إنجاز يُضاف إلى سجل الشباب السعودي الطموح، تمكن الشاب سعيد عثمان عبر الحساب التطوعي “سَ | وظائف” من توظيف 447 شاباً وشابة سعوديين خلال شهر يوليو فقط، بمعدل يتجاوز 14 وظيفة يومياً، وذلك دون أي مقابل مادي.