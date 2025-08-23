محليات
447 وظيفة خلال شهر واحد بجهود شاب سعودي عبر الحساب التطوعي “سَ | وظائف”
في إنجاز يُضاف إلى سجل الشباب السعودي الطموح، تمكن الشاب سعيد عثمان عبر الحساب التطوعي “سَ | وظائف” من توظيف 447 شاباً وشابة سعوديين خلال شهر يوليو فقط، بمعدل يتجاوز 14 وظيفة يومياً، وذلك دون أي مقابل مادي.
ويُعد هذا الرقم اللافت دليلاً على عطاء استثنائي يعكس وعي الشباب السعودي وإخلاصهم في خدمة الوطن، وترجمة عملية لأهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مسيرة التوطين.
ويردد سعيد دائماً كلمته الشهيرة: “السعوديين أولى بالوظائف دائماً”، في تأكيد على إيمانه العميق بأحقية أبناء الوطن في الفرص الوظيفية، وتجسيداً لروح الانتماء والعطاء.
وقد لاقت هذه الجهود إشادة واسعة من المتابعين واعتُبرت نموذجاً يحتذى به في العمل التطوعي، ورسالة واضحة بأن شباب المملكة قادرون على صناعة الأثر وتحويل المبادرات الفردية إلى قصص نجاح وطنية.