"إحكام": 5 شروط لقبول طلبات تملُّك "العقارات" عبر المنصة

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"إحكام": 5 شروط لقبول طلبات تملُّك "العقارات" عبر المنصة
أهمها أن يكون تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء
كشف حساب الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، عن أبرز الشروط المطلوبة لقبول طلب تملُّك العقارات.
وأوضحت "إحكام" أن الشروط تتمثل في تقديم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
وأضافت في إنفوجراف نشرته اليوم، أن الشروط تشمل أيضًا أن يكون العقار محل الطلب تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 في 9/ 11/ 1437هـ، كما يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وتعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.