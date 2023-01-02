دبلوماسيون: اتفاقية "منافع" دافع لتعزيز الحراك الاقتصادي الدولي

وتابع: خلال اليومين الماضيين قام السيد نيشيمورا ياسوتوشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بزيارة ناجحة إلى الرياض، على رأس وفد كبير ضم 150 من مسؤولي الشركات الخاصة اليابانية للمشاركة في فعاليات "منتدى الاستثمار السعودي الياباني"، والذي نظمته وزارة الاستثمار، وشهد توقيع الوزير لاتفاقيتي تعاون مع المملكة في مجال الطاقة والهيدروجين والأمونيا مع الدكتور خالد الفالح، وزير الاستثمار، كما تم أيضاً توقيع 15 مذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والرياضة، والتمويل، والخدمات البنكية، وإعادة تدوير البوليستر، والزراعة، والأغذية، والصناعة والتصنيع، والتجارة، والطاقة، والرقمنة، والمدن الذكية، وذلك في إطار التعاون المثمر من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030.