"عبدالعزيز التخصصي" بالطائف ينقذ أربعينيًّا ابتلع عود تنظيف أسنان خشبيًّا بالخطأ

وقرّر الفريقُ الطبي المختصّ إجراءَ عملية استكشافية بالمنظار الجراحي، وتمت إزالة عود تنظيف الأسنان الذي يبلغ طوله 7 سم، ونجح الفريق الطبي في إغلاق الثقب الذي أحدثه العود في الأمعاء الدقيقة؛ حيث تكلّلت العملية النوعية التي أجريت عن طريق المنظار الجراحي بالنجاح ولله الحمد، وتم وضع المريض تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام، ومن ثَمّ غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.