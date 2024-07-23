"عبدالعزيز التخصصي" بالطائف ينقذ أربعينيًّا ابتلع عود تنظيف أسنان خشبيًّا بالخطأ

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بتجمع الطائف الصحي، في إنقاذ مراجع يبلغ من العمر 44 عامًا بعد ابتلاعه عودَ تنظيف أسنان خشبيًّا عن طريق الخطأ.
وتفصيلًا: حضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يشكو من آلام في البطن، وبعد الفحص السريري والإشعاعي تبيّن وجود عود تنظيف الأسنان خارجًا من نهاية الأمعاء الدقيقة؛ ما أدى إلى ثقب صغير داخلها.
وقرّر الفريقُ الطبي المختصّ إجراءَ عملية استكشافية بالمنظار الجراحي، وتمت إزالة عود تنظيف الأسنان الذي يبلغ طوله 7 سم، ونجح الفريق الطبي في إغلاق الثقب الذي أحدثه العود في الأمعاء الدقيقة؛ حيث تكلّلت العملية النوعية التي أجريت عن طريق المنظار الجراحي بالنجاح ولله الحمد، وتم وضع المريض تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام، ومن ثَمّ غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.