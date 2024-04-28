"الجبير" المملكة لديها استراتيجية شاملة ترتكز على الاقتصاد والجانب الاجتماعي والقطاع الخاص

وأضاف "للحفاظ على استقطاب الاستثمارات المتعلقة بمشروعات رؤية المملكة 2030 ينبغي التركيز على أن نحدث تقدمًا مماثلاً، فلدينا عشرات المبادرات كجزء من الرؤية ونحن شفافين جدًا نتحدث عن المبادرات، نعلن عنها، ننشر المعلومات بشأن التقييمات التي أجريناها، وفي مجالات عدة تمكنا من تحقيق أهداف أكثر طموحًا مما حددنا مثل جودة الحياة أو الصحة العامة أو التربية أو الطاقة المتجددة، فالكثير من عمليات التغيير قد حصلت ونريد أن نستمر بالسير على هذا المسار لأننا نريد دولة متنوعة وقائمة على التقنية، وقادرة على المنافسة كجزء من التجارة العالمية".