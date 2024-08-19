3 برامج هندسية بجامعة حفر الباطن تنال الاعتماد الأمريكي "ABET"

حصلت ثلاثة برامج بكلية الهندسة بجامعة حفر الباطن، على الاعتماد الأكاديمي الدولي الكامل (ABET) من هيئة الاعتماد الهندسي التابعة لمجلس الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا لمدة ست سنوات، وهي: الهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور خالد بن باني الحربي، أن حصول كلية الهندسة على هذا الاعتماد جاء نتيجة عمل متواصل وجهد دؤوب للارتقاء بمستوى التعليم في الجامعة، والوصول بها إلى مصاف الجامعات المتقدمة، والقادرة على الإسهام العلمي والتنموي وفق رؤية المملكة 2030؛ مثمنًا لأعضاء هيئة التدريس وفريق العمل جهودهم في الإشراف على تلبية متطلبات الاعتماد، والالتزام بالمعايير المطلوبة بجميع الأنشطة العلمية والأكاديمية بالكلية.
وتُعَد (ABET) من أهم الهيئات العلمية الأمريكية التي تُعنى باعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا، وتمنح الاعتماد الأكاديمي بناءً على عملية تقييم دقيقة للبرامج والتخصصات الهندسية تشرف عليها فِرَق عمل تتكون من علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية؛ حيث تركز فِرَق العمل في عملية التقييم على المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوى الطلاب، والإمكانات المادية والبشرية، والدعم الذي تقدمه الجامعة للقسم العلمي والكلية، إضافة إلى العديد من العناصر التي تهتم بجودة وكفاءة العملية التعليمية.