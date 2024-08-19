3 برامج هندسية بجامعة حفر الباطن تنال الاعتماد الأمريكي "ABET"

وتُعَد (ABET) من أهم الهيئات العلمية الأمريكية التي تُعنى باعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا، وتمنح الاعتماد الأكاديمي بناءً على عملية تقييم دقيقة للبرامج والتخصصات الهندسية تشرف عليها فِرَق عمل تتكون من علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية؛ حيث تركز فِرَق العمل في عملية التقييم على المناهج الدراسية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومستوى الطلاب، والإمكانات المادية والبشرية، والدعم الذي تقدمه الجامعة للقسم العلمي والكلية، إضافة إلى العديد من العناصر التي تهتم بجودة وكفاءة العملية التعليمية.