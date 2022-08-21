قرابة ٢٠٠٠ طالب وطالبة.. انطلاق البرنامج التعريفي التفاعلي للمقبولين بجامعة الملك سعود

وكانت المرحلة الأولى (المرحلة الإلكترونية) قد تم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث أوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن البرنامج التعريفي يقدم هذا العام على مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة إلكترونية بالكامل online، وتَضَمّنت التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل في الأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.