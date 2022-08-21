قرابة ٢٠٠٠ طالب وطالبة.. انطلاق البرنامج التعريفي التفاعلي للمقبولين بجامعة الملك سعود

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الثانية (التفاعلية)، الذي تُنَظمه عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات المقبولين في جامعة الملك سعود لهذا العام، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر في مقر الجامعة للطلاب بالدرعية وللبنات بمقر الطالبات بعليشة.
وكانت المرحلة الأولى (المرحلة الإلكترونية) قد تم الانتهاء منها نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث أوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي، أن البرنامج التعريفي يقدم هذا العام على مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة إلكترونية بالكامل online، وتَضَمّنت التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل في الأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.
وأضاف "الجريوي" أن الطلبة في المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي التي انطلقت اليوم الأحد ٢٣ محرم ١٤٤٤هـ، تشمل حضور قرابة ٢٠٠٠ طالب وطالبة يوميًّا للقاء التفاعلي، وإصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية.
من جهته أوضح مدير البرنامج التعريفي الدكتور مخلد العنزي، أن العمادة استقبلت الطلبة المقبولين من صباح اليوم بعدما أكملت استعداداتها؛ مشيرًا إلى أنه تم تقسيم اليوم الواحد إلى أربع فترات مسائية وصباحية، بما يضمن تقديم البرنامج التعريفي على أفضل المستويات؛ متمنيًا للمقبولين التوفيق والسداد.
ورحّبت وكيلة العمادة لشؤون الطالبات الدكتورة حصة الطلاسي بالطالبات المقبولات؛ لافتة إلى أن العمادة تقدم العديد من الخدمات ومنها حضور اللقاء التفاعلي واستلام الكتب والبطاقة الجامعية؛ بهدف تهيئة الطلبة للبداية الجادة للدراسة منذ اليوم الأول.