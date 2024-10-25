نسخة استثنائية.. استقطاب أكثر من 30 ألف زائر في المعرض الزراعي السعودي 2024
اختتم المعرض الزراعي السعودي 2024، فعالياته، أمس الخميس، محققاً في نسخته الحادية والأربعين نجاحاً استثنائياً، حيث استقطب المعرض الذي عُقد على مدار 4 أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أكثر من 30 ألف زائر، وشارك فيه 370 عارضاً من 29 دولة؛ ما يعكس أهميته كمنصة محورية في تطوير القطاع الزراعي في المملكة والمنطقة.
وشهد المعرض توقيع 12 اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وتوسيع الاستثمار في التقنيات الزراعية المتقدمة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وقد تميّز المعرض بإقامة "قمة مستقبل الزراعة الدولية" التي جمعت خبراء القطاع، حيث ناقشوا قضايا إستراتيجية، مثل الأمن الغذائي وإدارة المياه والزراعة العضوية.
وأتاح الحدث فرصاً مميزة لصُناع القرار وقادة الأعمال لتبادل الأفكار وبحث سُبل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة.
ويعدّ المعرض الزراعي السعودي أكبر حدثٍ زراعي تجاري في الشرق الأوسط، حيث استعرض المشاركون أحدث الابتكارات والتقنيات، كما جمع بين رواد الأعمال والمهنيين والمستثمرين لتطوير شراكاتٍ وفرصٍ جديدة في القطاع الزراعي.
وبهذا النجاح، يرسخ المعرض مكانته كفعاليّة رائدة في دعم التحوُّل الزراعي، وتعزيز مكانة المملكة كمركزٍ إقليمي في تبني الحلول الزراعية المتقدّمة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.