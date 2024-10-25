نسخة استثنائية.. استقطاب أكثر من 30 ألف زائر في المعرض الزراعي السعودي 2024

اختتم المعرض الزراعي السعودي 2024، فعالياته، أمس الخميس، محققاً في نسخته الحادية والأربعين نجاحاً استثنائياً، حيث استقطب المعرض الذي عُقد على مدار 4 أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أكثر من 30 ألف زائر، وشارك فيه 370 عارضاً من 29 دولة؛ ما يعكس أهميته كمنصة محورية في تطوير القطاع الزراعي في المملكة والمنطقة.