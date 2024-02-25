توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة الظاهرة وشركة أراسكو

وتنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 21 فبراير 2024 من قِبل الرؤساء التنفيذيين للشركتين على الاستفادة من أوجه التعاون والتكامل في مجالاتهما وتشمل؛ حلول التغذية الحيوانية الشاملة، وتجارة السلع الزراعية والمواد الخام، وحلول البروتين الحيواني، والخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلاسل التوريد، وحلول سلامة الغذاء، والحلول الزراعية والبيطرية.