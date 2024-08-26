خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 1239 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: القصيم 38 دراجة مخالفة، ثم عسير 29 مخالفة، والعاصمة المقدّسة 28 مخالفة، وجازان 24، والشرقية 21 مخالفة، تليها نجران 18 مخالفة، والباحة 14 مخالفة، وحائل 13، والقريات 12 مخالفة، والحدود الشمالية 9 مخالفات، وتبوك 3 مخالفات.