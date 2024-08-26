خلال أسبوع.. "المرور" تضبط 1239 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1239 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس حتى السبت 24 أغسطس.
جاءت محافظة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 687 مخالفة، تليها الرياض 160 مخالفة، ثم المدينة المنوّرة 101، والطائف 82.
وفيما يخص نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: القصيم 38 دراجة مخالفة، ثم عسير 29 مخالفة، والعاصمة المقدّسة 28 مخالفة، وجازان 24، والشرقية 21 مخالفة، تليها نجران 18 مخالفة، والباحة 14 مخالفة، وحائل 13، والقريات 12 مخالفة، والحدود الشمالية 9 مخالفات، وتبوك 3 مخالفات.
وأهابت الإدارة، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.