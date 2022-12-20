طيران ناس يتسلم طائرتين إيرباص A330 لتوسيع عملياته في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم. وصنف الناقل الجوي السعودي هذا العام أيضاً كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.