طقس اليوم.. "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة تطول 4 مناطق ورياحٌ مغبرة على الرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.