"الهيئة الملكية لمحافظة العُلا" تشارك في "معرض السفر السعودي" بالصين

ويأتي المعرض بعد نجاح معرض "العُلا: واحة العجائب في الجزيرة العربية" الذي أقامته الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في العاصمة الصينية بكين في شهر يناير الماضي، الذي أقيم في "المدينة المحرمة" التي تعد إحدى مواقع التراث العالمي لليونسكو، وقدم المعرض لمحات من البيئة الطبيعية الثقافية في العُلا، وكذلك مجموعة من المقتنيات الأثرية، بما في ذلك قطع أثرية نادرة تم عرضها لأول مرة، وحقق المعرض إقبالًا واسعًا، حيث زاره أكثر من 221,000 شخص، ونظرًا للإقبال الكبير تم تمديده لشهر إضافي.