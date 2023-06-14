خلال موسم حج هذا العام.. قطار المشاعر يستعد لنقل أكثر من مليوني راكب

ويسهم قطار المشاعر المقدسة في نقل مئات الآلاف من الحجاج في كل حركة من حركاته المختلفة بين المشاعر، فبالإضافة إلى وصول هذا العدد الكبير من الحجاج بيسر وسهولة لأداء مختلف المناسك في وقت قصير مقارنة بوسائل النقل الأخرى؛ فإن وجود القطار يسهم في إزاحة ما يقارب خمسين ألف حافلة ركاب من الطرق أثناء موسم الحج؛ وهو ما يخفض من الازدحامات المرورية، وكذلك يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.